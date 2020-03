Koeweit overweegt consulaat in Marokkaanse Sahara

Dat heeft de Ambassadeur van Koeweit In Marokko gezegd in een interview met nieuwsdienst Almounaataf





De territoriale integriteit van Marokko is volgens Al-Yahia ook voor Koeweit een rode lijn. "(...) Dat is ook het geval voor de Golfstaten in het algemeen", aldus Al-Yahia.





Diplomatieke vertegenwoordiging De afgelopen maanden hebben meerdere Afrikaanse landen gekozen voor consulaire aanwezigheid in het zuiden van Marokko. In totaal zijn het afgelopen jaar acht nieuwe consulaten in de zuidelijke regio's van Marokko geopend. Een diplomatieke mijlpaal voor de Marokkaanse soevereiniteit van de Sahara en de territoriale integriteit van Marokko.

Burundi heeft als laatste een consulaat geopend in de Zuid-Marokkaanse stad Laâyoune.

Volgens de Koeweitse ambassadeur in Marokko Abdellatif Ali Al-Yahia is de komst van het consulaat in de Marokkaanse Sahara slechts een kwestie van tijd en zou de golfstaat slechts het juiste moment afwachten.