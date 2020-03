Coronavirus ook neergestreken in Saoedi-Arabië en Tunesie (video)

Het coronavirus is inmiddels ook officieel bevestigd in zowel Saoedi-Arabië als Tunesië

Saoedi-Arabië registreerde maandag de eerste besmetting met het coronavirus. Het gaat om een Saoedische staatsburger die vanuit Iran via Bahrein naar Saoedi-Arabië is gereisd, meldt de Saoedische staatstelevisie op Twitter.









De melding komt nadat de Saoedische minister van Volksgezondheid Tawfiq Al-Rabiah eerder op de dag nog had gemeld dat het Koninkrijk nog geen bevestigde gevallen van het coronavirus heeft geregistreerd. "We houden nauwlettend toezicht op alle aankomsten in het Koninkrijk, vooral uit landen waar het virus is geregistreerd. Alle vermoedelijke gevallen worden uitvoerig getest. Tot nu toe zijn 298 verdachte gevallen getest en deze zijn allemaal veilig bevonden.", zei Al-Rabiah vanochtend.





Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdagochtend de uitgifte van het Umrah-visum voorlopig op te schorten . "We hebben de waakzaamheid aangescherpt om de preventie van de ziekte te verbeteren. We hebben een commissie van 17 verschillende autoriteiten samengesteld om de situatie te volgen", zei Al-Rabiah.





Tunesië

In Tunesië gaat het om een persoon die vorige week is teruggekeerd uit Italië, zegt de Tunesische minister van Volksgezondheid Abdelatif el-Maki tijdens een persconferentie.





Landen in het Midden-Oosten hebben meerdere gevallen gemeld, waarvan de overgrote meerderheid verband houdt met de uitbraak in Iran

