Saoedi-Arabië onthult systeem om Umrah-vergoedingen terug te betalen

Riyad heeft vorige week de uitgifte van het Umrah-visum tijdelijk stop te zetten uit angst voor het coronavirus

Saoedi-Arabië heeft zondag een nieuw elektronisch systeem onthuld bedoeld om Umrah-vergoedingen terug te betalen in de nasleep van het besluit van het Saoedische koninkrijk om de toegang voor pelgrims op te schorten vanwege het coronavirus.





In een verklaring zei het Ministerie van Hajj en Umrah dat de vergoedingen door pelgrims worden teruggehaald via reisbureaus in hun thuisland.

