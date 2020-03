buitenland 2 mrt 18:42

Het aantal patiënten met het coronavirus dat in Italië is overleden, is volgens de autoriteiten met achttien gestegen naar 52.



Italië is het op twee na zwaarst getroffen land. Alleen Zuid-Korea (4335) en China (80.000), waar het virus vandaan komt, hebben meer gevallen geconstateerd. © ANP 2020 Er zijn in het Zuid-Europese land inmiddels meer dan 2000 besmettingen vastgesteld. Dat is ruim driehonderd meer dan bij de telling van zondag.