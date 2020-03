Amhali treedt op met Marokkaanse zanger Douzi

Najib Amhali staat op 5 april eenmalig in AFAS Live met de Marokkaanse popzanger Douzi.





De zanger won al meerdere malen de prijs voor Beste Marokkaanse zanger bij de Music Awards in Marokko en Duitsland en het gezaghebbende blad Forbes riep hem uit tot een van de meest invloedrijke Arabische artiesten ter wereld. Douzi heeft online meer dan 4 miljoen volgers.



De eerste Ramadan Conference was in 2019 een succes in de theaters en trok op televisie meer dan 700.000 kijkers.

Het gaat om een speciale editie van de Ramadan Conference waarmee Amhali en comedians Anur en Roué Verveer de komende weken door het land toeren. Douzi stond begin dit jaar ook in Nederland wekenlang op nummer 1 in de Arab Music Charts.