Eerste besmetting coronavirus in Marokko bevestigd

In het Moulay Youssef-ziekenhuis in Casablanca ligt een man die is besmet met het nieuwe coronavirus. De patiënt ligt op een geïsoleerde afdeling.

De patiënt is een 39-jarige Marokkaanse man uit Italië die vorige week aankwam in Settat, meldt het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid. De man vertoonde vorige week griepverschijnselen en werd voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis in Casablanca. Volgens het ministerie is de patiënt stabiel en is zijn gezondheidstoestand niet zorgwekkend.





De informatie uit het persbericht is tevens door regeringsleider Saad Eddine El Othmani gedeeld op Twitter.









In een andere tweet meldt El Othmani dat een gespecialiseerd team is begonnen met het zoeken naar contacten die de man sinds zijn aankomst in Settat vorige week heeft gehad. Door zo'n contactenonderzoek worden nieuwe patiënten makkelijker gevonden en kan verspreiding van de ziekte worden voorkomen.









Marokko is het laatste land in Noord-Afrika waar het virus is neergestreken nadat buurlanden Algerije, Egypte en Tunesië eerder al hun eerste gevallen hadden gemeld. Andere Afrikaanse landen die gevallen van de ziekte hebben bevestigd zijn onder meer Senegal en Nigeria.





De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft toegezegd Marokko te zullen steunen in geval van een uitbraak. Ook zei de WHO dat Marokko over voldoende technische vaardigheden beschikt om het virus het hoofd te bieden.





Ook Saoedi-Arabië en Jordanië hebben vandaag hun eerste gevallen van COVID-19 bevestigd. Vanwege toenemende bezorgdheid besloot Saoedi-Arabië vorige week om de Umrah-bedevaart naar Mekka op te schorten om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

