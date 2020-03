Vader doodt minderjarige dochter na ruzie met ex-vrouw

De man probeerde na het doden van zijn dochter zelfmoord te plegen door een giftige substantie te drinken.

De politie in Agadir heeft maandagochtend een 39-jarige man gearresteerd nadat hij zijn minderjarige dochter heeft doodgestoken, dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. Het drama deed zich voor in het ouderlijk huis van de ex-vrouw van de man.





De man zat verwikkeld in een vechtscheiding met zijn ex-vrouw. Een woordenwisseling zondagavond tussen de twee leidde tot de lugubere daad. De man werd na zijn aanhouding voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht waar zijn maag moest worden leeggepompt.





Het levenloze lichaam van het meisje is voor autopsie overgebracht naar het Hassan II-ziekenhuis in Agadir. De politie is een onderzoek gestart.

