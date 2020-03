Tweede procesdag tramaanslag Utrecht in teken slachtoffers

De rechtbank in Utrecht begint dinsdag aan de tweede dag van het proces tegen Gökmen T.

De 38-jarige Utrechter heeft bekend op 18 maart vorig jaar in en bij een tram op het 24 Oktoberplein in zijn woonplaats het vuur te hebben geopend op medepassagiers en omstanders. Vier mensen kwamen om en er vielen meerdere gewonden. De tweede procesdag staat geheel in het teken van de slachtoffers en nabestaanden, die van de rechtbank tijd en ruimte krijgen voor hun persoonlijke verklaringen. Hun raadslieden krijgen de gelegenheid ingediende schadeclaims toe te lichten.De eerste dag van de strafzaak maandag verliep rumoerig. T. werd tijdelijk uit de rechtszaal verwijderd, nadat hij zijn eigen raadsman had bespuugd. De advocaat is hem in december door de rechtbank toegewezen nadat T. had aangegeven zich in de rechtszaal niet te laten bijstaan en zijn eigen verdediging te willen voeren. Dat weigerde de rechtbank echter.T., die maandag geboeid was, werd na een korte onderbreking opnieuw de rechtszaal binnengevoerd. Dat gebeurde mede op aandringen van de slachtoffers en nabestaanden, die wilden dat hij aanhoorde welk verdriet hij hen heeft aangedaan. Ook dinsdag moet T. aanwezig zijn in de rechtszaal.