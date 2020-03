Franse moskeeën nemen preventieve maatregelen tegen coronavirus

In een 'dringende boodschap' riep CFCM-voorzitter Mohammed Moussaoui de moskeebesturen op "eenvoudige maar nuttige" maatregelen te nemen, meldt het Franse persbureau AFP.

In de memo adviseert Moussaoui de moskeegangers om het schudden van handen met andere moskeegangers voorlopig te vermijden. Ook adviseert hij vaker de handen te wassen en handdoeken in wasruimtes te verwijderen en te vervangen met papieren handdoeken.

Naast Islamitische gebedshuizen zijn andere religieuze instellingen ook begonnen met preventieve maatregelen tegen het coronavirus. Aartsbisschoppen in katholieke kerken dringen aan op de implementatie van preventieve maatregelen, waaronder het legen van de wijwaterbakken.

Frankrijk telt momenteel 130 bevestigde besmettingsgevallen van het coronavirus. Ook zijn tot nu toe vier mensen overleden als gevolg van het virus. Daarmee is Frankrijk het derde meest getroffen Europese land, na Italië (meer dan 2.000 bevestigde gevallen en 52 sterfgevallen ) en Duitsland (150 bevestigde gevallen).

Zaterdag gingen de Franse autoriteiten al over tot annuleren van bijeenkomsten van meer dan 5.000 mensen in een gesloten omgeving. De geannuleerde evenementen omvatten onder anderen de halve marathon van Parijs (44.000 deelnemers) die gepland stond voor zondag. Ook de laatste dag van de jaarlijkse landbouwbeurs in Parijs werd geannuleerd.