Restaurant Parijs weigert gesluierde moslimvrouwen (video)

Het restaurant zou een groep vriendinnen hebben geweigerd omdat twee vrouwen uit het gezelschap de hijab droegen. Een vrouw uit de groep besloot haar beklag te doen op sociale netwerken.

In de video legt ze uit dat zij en een kleine groep vrienden een tafel hadden gereserveerd in het restaurant. Bij aankomst zou personeel van het restaurant de groep echter hebben geweigerd omdat twee van de vrouwen de hijab droegen. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", zei de vrouw. "In 2020 schokt het me echt dat we nog steeds aan racisme doen", ging ze verder. "Matignon in Parijs is een bende racisten."





Het is niet de eerste keer dat Matignon wordt beschuldigd van discriminatie. In december 2019 schreef een ander slachtoffer door het restaurant geweigerd te zijn vanwege zijn Arabische uiterlijk. "Ik kwam aan bij het restaurant gekleed in een net pak. Een medewerker van het restaurant heeft me de toegang geweigerd en liet weten dat iedereen naar binnen kan behalve ik", zei Abdel. Abdel was de enige Arabier in de groep.





"Ik was de enige Fransman van Arabische afkomst tussen hen", legde hij uit. "Boycot dit racistische restaurant! Ze hebben een probleem met Maghrebis".









Een andete moslima meldde eerder deze maand ook door het restaurant geweigerd te zijn vanwege haar hijab.