Frankrijk sluit meer dan honderd scholen om coronavirus

De Franse autoriteiten hebben ongeveer 120 scholen gesloten vanwege het nieuwe coronavirus. Minister Jean-Michel Blanquer (Onderwijs) zegt dat de komende dagen "vergelijkbare maatregelen" kunnen volgen.

Onder meer basisscholen en middelbare scholen in het departement Oise, ten noorden van Parijs zijn dicht. Dat treft zo'n 35.000 leerlingen, zegt de minister. Ook kregen 9000 scholieren in het departement Morbihan het verzoek thuis te blijven.In Frankrijk zijn tot dusver 191 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Zeker drie patiënten zijn overleden. De autoriteiten hebben onder meer schoolreisjes naar het buitenland verboden en ook bijeenkomsten met meer dan 5000 mensen in zalen of andere ruimtes in de ban gedaan.In Montreuil, bij Parijs, is ook al een schoolklas naar huis gestuurd omdat een leerling het virus bleek te hebben. Blanquer zegt dat er nog geen plannen zijn om alle scholen te sluiten. Hij zegt dat het contraproductief zou zijn om het land plat te leggen.