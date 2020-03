'Gökmen T. had kogel voor zichzelf moeten bewaren'

Op de tweede dag van de strafzaak rond de tramaanslag vorig jaar in Utrecht heeft de vader van een van de gedode slachtoffers Gökmen T. "een lafaard" genoemd.

"Je had een kogel voor jezelf moeten bewaren", zei hij dinsdag in de rechtszaal tegen de vermoedelijke moordenaar van zijn 19-jarige dochter. Utrechter T. (38) heeft bekend dat hij op 18 maart vorig jaar het vuur opende op omstanders in en bij een tram op het 24 Oktoberplein. Er vielen vier doden en meerdere gewonden. Het Openbaar Ministerie beschouwt de meervoudige moord als een terreurdaad."Waarom heb je zelfs twee keer op mijn dochter geschoten? Was één keer schieten niet voldoende? Waarom moest je haar ook nog in haar rug schieten? Intens laf", zei de vader. Verdachte T. hoorde zijn woorden lachend aan.