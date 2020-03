Arrestatiebevel voor Saoedische rapster 'Mecca Girl' (video)

De gouverneur van Mekka heeft naar verluidt een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor de rapster

Het besluit kwam nadat de vrouw een videoclip voor haar nummer 'Bint Mekka' (meisje uit Mekka) op haar YouTube kanaal plaatste. De videoclip zou aanstootgevend zijn en niet in lijn met de gebruiken en tradities van de heilige stad.





In de video (die inmiddels is verwijderd) rapt Ayasel 'Mecca Girl' Slay met veel trots over haar geboortestad Mekka, de thuisbasis van de heiligste plek in de islam, de Kaaba. In de clip zit Ayasel in een een café met en groep jonge kinderen als achtergronddansers.









"Een Mekka-meisje is alles wat je nodig hebt, maak haar niet van streek, ze zal je pijn doen", rapte Ayasel en beschrijft hoe een vrouw uit Mekka alle andere Saoedische vrouwen in schoonheid en kracht overtreft. "Met haar kun je de Soenna voltooien [trouwen]" en "Je leven met haar zal het Paradijs worden", beweert ze vol trots.

Donderdag zeiden lokale autoriteiten van Mekka in een tweet dat de gouverneur bevelen had gegeven dat Ayasel en het videoproductie team zullen worden vervolgd.



"Prins Khalid bin Faisal van Mekka heeft de arrestatie gelast van degenen die verantwoordelijk zijn voor het rapnummer van Bint Mekka, dat de gewoonten en tradities van de bevolking van Mekka beledigt en de identiteit en tradities van de gewaardeerde bevolking tegenspreekt", leest de tweet.

