Minister: 'Patient zero' in Marokko had contact met minstens 104 mensen (video)

De man kwam zaterdag aan vanuit Italië aan boord van een vlucht met 104 inzittenden. De vlucht ging vanuit Casablanca door naar Ouarzazate.

Dat zei de Marokkaanse minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb dinsdag tijdens een persconferentie naar aanleiding van het eerste besmettingsgeval van het coronavirus in Marokko





De man werd zaterdag bij aankomst in het Mohammed V-vliegveld in Casablanca gecontroleerd en vertoonde op dat moment geen symptomen van het virus. Ook zijn lichaamstemperatuur was met 37 graden normaal. De man meldde zich echter een dag later met buikpijn en ademhalingsproblemen in het ziekenhuis. Na onderzoek bleek de man besmet te zijn met het coronavirus.









Volgens Ait Taleb zijn naast de familieleden van de man ook alle inzittenden van de vlucht van Bergamo naar Casablanca afgezonderd en worden ze onderworpen aan medische onderzoeken. Naast cabinepersoneel gaat het om 96 passagiers.





Ait Taleb benadrukte dat de man momenteel op een geïsoleerde afdeling van het Moulay Youssef-ziekenhuis in Casablanca wordt behandeld en dat de gezondheidstoestand van de man niet zorgwekkend is. Ait Taleb verzekerde dat Marokko 670 ziekenhuisbedden klaar heeft staan voor dit soort gevallen.

