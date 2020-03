Gökmen T. niet meer in rechtszaal bij slachtofferverklaringen

Gökmen T. mag gedurende zijn strafproces niet meer aanwezig zijn in de rechtszaal als slachtoffers en nabestaanden van de tramaanslag in Utrecht aan het woord zijn.

Dat besloot de rechtbank dinsdag nadat T. reageerde op het verhaal van een jonge vrouw die bij de aanslag zo zwaar gewond raakte dat voor haar leven werd gevreesd. De vrouw had haar emotionele slachtofferverklaring net besloten met de woorden 'Gökmen, je hebt me niet verslagen', toen T. voor het eerst sinds de start van de strafzaak zijn mond opendeed. "Jammer, jammer", galmde het door de rechtszaal. T. werd direct daarna door agenten scheldend afgevoerd naar een andere ruimte, waar hij via een videoverbinding kon meekijken en -luisteren.Voor de rechtbank was met het incident de maat vol. Maandag moest T. al tijdelijk uit de zaal worden verwijderd nadat hij zijn eigen advocaat had bespuugd . De voorzitter van de rechtbank zei toen al de situatie periodiek te beoordelen. Dinsdag zei hij dat hij niet wil dat de orde verder nog wordt verstoord.Het slachtoffer op wier verhaal T. reageerde is een nu 21-jarige vrouw, die uit de tram sprong toen het eerste slachtoffer werd geraakt. Ze verzwikte bij die sprong haar enkel en werd vervolgens in haar rug geschoten. Ze lag negen dagen in coma en onderging zes levensreddende operaties. Ze vertelde huilend over de heftige lichamelijke en geestelijke strijd die ze tot op de dag van vandaag voert.Tot het moment dat T. daarop reageerde, had hij zijn mond gehouden. Wel verscheen op zijn gezicht steeds een glimlach bij het aanhoren van de vaak heftige verklaringen van slachtoffers en nabestaanden.Die vroegen de rechtbank zonder uitzondering T. voor de rest van zijn leven op te bergen. "Deze idioot verdient de zwaarste straf die er is", zei de zus van een man die werd doodgeschoten. De vader van het slachtoffer vroeg de rechtbank T. "lang genoeg uit de samenleving te verwijderen, zodat mijn kleinkinderen straks niet hoeven te horen: kijk, daar loopt de man die je vader heeft vermoord."