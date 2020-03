Britse vrachtwagenchauffeur in Tanger gearresteerd met 100.000 mondmaskers

De Brit had de maskers in Marokko ingeslagen om ze in Europa te verhandelen

De douane in Tanger heeft dinsdagochtend op de haven van Tanger Med een Britse vrachtwagenchauffeur tegengehouden die op het punt stond Tanger te verlaten. Hij was in het bezit van bijna 100.000 beschermende mondmaskers.





Door de opkomst van het coronavirus is de wereldwijde vraag naar mondkapjes en mondmaskers explosief gestegen. Doordat het aanbod achterblijft is ook de prijs gestegen. De maskers werden doorgaans in Marokko verkocht voor circa 50 DH (€5,-). Door de toenemende vraag als gevolg van het COVID-19 virus is de gemiddelde prijs omhooggeschoten tot gemiddeld 350 DH (€35,-) per masker.





Volgens de douane heeft de lading dan ook een marktwaarde van ruim 30 miljoen DH. De Brit is voor onderzoek overgedragen aan de politie.

