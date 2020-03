RIVM wil dat ministerie reisadvies Noord-Italië aanscherpt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet Nederlanders zo snel mogelijk afraden naar Noord-Italië te reizen, vindt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Helder advies

© ANP 2020

Anders dreigt het dweilen met de kraan open te worden, zei het hoofd Infectieziekten van het instituut dinsdag tijdens een gesprek in de Tweede Kamer over het nieuwe coronavirus. Het ministerie adviseert tot dusver alleen om niet naar een aantal gemeenten in Noord-Italië te reizen die zijn afgegrendeld vanwege de uitbraak van het virus. Voor een iets groter gebied raadt het departement niet-noodzakelijke reizen af. Maar voor het overgrote deel van Noord-Italië geldt dat Nederlanders dat gewoon kunnen bezoeken, al moeten zij wel op het virus bedacht zijn.Maar het RIVM vindt dat "je dat eigenlijk niet meer moet willen", zei hoofd Infectieziekten Jaap van Dissel. "Anders krijgt het een beetje het karakter van dat wij steeds proberen ze op te sporen, terwijl we eigenlijk tegelijkertijd weten dat er weer nieuwe binnenkomen. Dat vinden we niet de manier om de komende weken in te gaan."Het RIVM wil dat er "zo snel mogelijk een helder advies komt" om alleen nog maar naar Noord-Italië te gaan als dat echt nodig is, zegt Van Dissel.Italië is van alle Europese landen het zwaarst getroffen door het virus. Het grijpt vooral in het noorden van het land om zich heen.