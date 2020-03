Staatssecretaris sluit meer geld voor Turkije niet uit

Als Turkije Europa om meer geld vraagt om vluchtelingen op te vangen, zal Nederland daar niet bij voorbaat nee op zeggen.

Spoedberaad

© ANP 2020

Dat zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol dinsdag in een ingelast debat over de nieuwe vluchtelingenstroom richting de Griekse grens. Maar, voegde de bewindsvrouw er snel aan toe, Turkije moet zich dan ook wel aan zijn verplichtingen houden. "Het kan niet een éénzijdig traject zijn."De Kamer toonde zich bezorgd over de grote groepen mensen die sinds vorige week van Turkije naar Griekenland trekken. Turkije sprak vier jaar geleden met de Europese Unie af mensen niet langer de grens te laten passeren richting Europa, maar de Turkse president Erdogan kwam hier vorige week op terug Diverse Kamerleden zeiden dat Turkije in feite het akkoord heeft opgezegd. Sommigen namen het woord "chantage" in de mond, maar Broekers-Knol wilde hier niet in meegaan. "We kunnen heel hard roepen 'chantage', of dat ze zich niet aan de deal houden, maar dat lost het probleem niet op", aldus de staatssecretaris.In Brussel is woensdag spoedberaad over de situatie aan de Turks-Griekse grens.