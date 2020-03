Poli's Amsterdams ziekenhuis dicht om medewerker met coronavirus

Twee poliklinieken van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zijn woensdag gesloten vanwege een medewerker die besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus.

Dat maakte het ziekenhuis bekend. De medewerker, die met lichte symptomen thuis in quarantaine zit, was op vakantie geweest in Noord-Italië en heeft daarna vier dagen in het ziekenhuis gewerkt.





De poliklinische afdelingen van MKA op locatie Oost en West zijn uit voorzorg gesloten.

© ANP 2020