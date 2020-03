Aantal coronabesmettingen in België en Duitsland blijft oplopen

Het aantal coronabesmettingen in buurlanden van Nederland blijft oplopen. In Duitsland zijn 44 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld en in België 10.

Italië

Dat melden de autoriteiten in die landen woensdag. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, zei dat zeker 240 mensen het virus hebben opgelopen. De teller stond dinsdag nog op 196 gevallen. In België zijn inmiddels 23 besmettingen met het virus ontdekt.Het virus heeft zich de afgelopen tijd verspreid over Duitsland. Er zijn besmettingen gemeld in vijftien van de zestien deelstaten. Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen is volgens het instituut het zwaarst getroffen. Voor zover bekend zijn in Duitsland en België nog geen patiënten overleden.Het nieuwe coronavirus heeft in Europa vooral Italië hard getroffen. Daar hebben de autoriteiten 79 sterfgevallen gemeld op meer dan 2500 besmettingen, tegenover 93.000 besmettingen en ruim 3200 doden wereldwijd.Van de laatste tien Belgische patiënten zouden er negen zijn teruggekomen van een vakantie in Noord-Italië. Zij zitten in thuisisolatie. De tiende patiënt zou in contact zijn gekomen met een besmette persoon die was teruggekomen uit Venetië.