2 nieuwe arrestaties na verspreiden nepnieuws coronavirus Marokko

Dat heeft de Marokkaanse veiligheidsdienst DGSN gemeld in een verklaring. Temidden van toenemende vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus blijft de Marokkaanse regering hard optreden tegen alle nepnieuws die enkel als doel heeft angst te zaaien onder burgers.

Begin februari werd in Fez een vrouw gearresteerd nadat ze in een video beweerde dat het personeel van een Chinees restaurant in Fez besmet was met het coronavirus. De horecaondernemer moest door alle commotie de deuren sluiten en deed aangifte.

Ook ontstond veel ophef nadat een man in een video onterecht beweerde dat bij Marokkaanse repatrianten het coronavirus was vastgesteld. De man verscheen in de video gekleed in beschermende kleding en mondkapje en beweerde werkzaam te zijn in het Sidi Said Ziekenhuis in Meknes, waar de repatrianten werden opgenomen na terugkomst uit het Chinese Wuhan