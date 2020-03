Stagebedrijf moet MBO'er stagevergoeding betalen

Iedere mbo'er die stage loopt krijgt recht op een stagevergoeding. Die verplichte "passende vergoeding" moet ten minste de onkosten dekken die een stagiair maakt, vindt verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven.

De onderwijsminister omarmt een plan van GroenLinks dat ervoor moet zorgen dat leerwerkbedrijven hun stagiairs uit het mbo niet langer geen enkele vergoeding geven. Nu zijn er nog grote verschillen, constateert Tweede Kamerlid Niels van den Berge: sommige werkgevers betalen "een eerlijke vergoeding, maar anderen helemaal niks".Een leerwerkbedrijf moet straks vastleggen wat het een passende vergoeding vindt. De SBB, waarin het mbo en het bedrijfsleven samenwerken, gaat erop toezien dat die hoog genoeg is en dat de werkgever die ook uitkeert.Van Engelshoven vindt het "goed dat we dat recht vastleggen". Ze blijft werkgevers bovendien oproepen fatsoenlijke stagevergoedingen te betalen. Dat is wel zo eerlijk, en bovendien "zou je toch gek zijn" als je de kans laat lopen in deze krappe arbeidsmarkt studenten aan je te binden, zegt ze.