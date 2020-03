Toerisme in Marrakech: 10.000 annuleringen vanwege het coronavirus

De Marokkaanse reisbranche ziet het aantal boekingen teruglopen als gevolg van het coronavirus

Professionals uit de reiswereld zijn maandag in Marrakech bijeengekomen op een crisisbijeenkomst van de Vereniging van Hoteliers in Marrakech / Safi (AIH) om te anticiperen op de negatieve gevolgen voor de reisbranche als gevolg van het coronavirus.





In Marrakech heeft de sector dagelijks te maken met honderden annuleringen en is het totaal aantal annuleringen opgelopen tot meer dan 10.000, onthult het Franstalig l'Économiste. AIH-voorzitter Salaheddine Naciri roept op tot samenwerking en waakzaamheid zonder in paniek te raken.



Volgens l'Économiste heeft de horeca in Marrakech de afgelopen weken de smetvrees bij gasten proberen te verhelpen door ontsmettingsmiddelen beschikbaar te stellen voor personeel en gasten. Ook is personeel geïnstrueerd extra te letten op hygiëne in de keuken en de sanitaire faciliteiten.





Het netwerk van Franse touroperators (Seto) rekent op een vermindering van 30% tot 60% voor Afrika.

