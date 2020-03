Duitsland verbiedt export medische beschermingsmiddelen

Duitsland verbiedt de export van medische beschermingsmiddelen zoals handschoenen, beschermende pakken en mondmaskers. De maatregel moet voorkomen dat medisch personeel te maken krijgt met tekorten.

Maatregelen

De vraag naar dergelijke producten is door de uitbraak van het nieuwe coronavirus fors toegenomen. De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft bijvoorbeeld aangekondigd een miljoen beschermende mondmaskers te willen aanschaffen voor artsen en verpleegkundigen.Duitsland zegt dat de beschermingsmiddelen onder sommige omstandigheden wel naar het buitenland mogen. Er kan bijvoorbeeld een uitzondering worden gemaakt voor internationale humanitaire missies.Andere landen nemen vergelijkbare maatregelen vanwege de virusuitbraak. In Marokko werd dinsdag een Britse vrachtwagenchauffeur gearresteerd toen deze probeerde 100.000 maskers het land uit te smokkelen temidden van een ernstig tekort. De Russische autoriteiten maakten woensdag bekend de export te verbieden van sommige medische beschermingsmiddelen. Een dag eerder kondigde Frankrijk al aan beslag te leggen op alle voorraden mondkapjes in het land.De uitbraak van het coronavirus heeft wereldwijd geleid tot onrust. Ook veel consumenten proberen aan mondmaskers en andere beschermingsmiddelen te komen. Dat leidt soms tot lange rijen buiten winkels. Op meerdere plaatsen in Europa zijn mondmaskers gestolen uit ziekenhuizen.De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat door "de groeiende vraag, hamsteren en misbruik" tekorten aan beschermingsmiddelen ontstaan. "We kunnen Covid-19 niet tegenhouden als we ons medisch personeel niet kunnen beschermen", waarschuwt WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.