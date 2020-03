Casablanca: 20 jaar cel voor seriepedofiel (video)

De 50-jarige bouwvakker zou in Casablanca 14 minderjarige slachtoffers hebben verkracht





De politie kwam de man op het spoor nadat de NGO 'Association of Young National Solidarity' de zaak aan het licht bracht. De pedofiel werd op heterdaad betrapt nadat hij door ouders en vrijwilligers van de NGO in de val was gelokt. De gealarmeerde politie heeft de man gearresteerd en gered uit de handen van een boze mensenmenigte.









Volgens NGO-voorzitter Khadija El Omari blijft de man volhouden onschuldig te zijn. Hoewel 14 gevallen van misbruik zijn geïdentificeerd vreest men er voor dat het werkelijke aantal waarschijnlijk rond de 40 ligt





Volgens Omari zijn niet alle slachtoffers op de zitting verschenen en lieten sommige ouders het afweten nadat ze onder druk zijn gezet door familieleden van de verdachte. "Deze partijen hebben inderdaad geprobeerd druk uit te oefenen op de ouders van de meisjes zodat ze hun klachten intrekken of zodat ze niet op de hoorzittingen verschijnen", zei Abdelfatah Dakkar, de advocaat van de slachtoffers.





De pedofiel moet ook een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffer. De hoogte van dat bedrag wordt volgens Dakkar op een later moment bekendgemaakt.

Eind oktober werd de wijk Lissasfa in Casablanca opgeschrikt door de aanhouding van een pedofiel . De zaak kwam aan het licht nadat de moeder van één van de slachtoffertjes merkte dat haar dochtertje niet meer naar school wilde. Het meisje biechtte uiteindelijk alles op. De moeder waarschuwde vervolgens de ouders van enkele andere kinderen die daarop tot de conclusie kwamen dat hun kinderen hetzelfde lot hadden ondergaan.