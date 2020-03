Saoedi-Arabië: Umrah opgeschort voor iedereen!

De maatregel is om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het ministerie zegt met het besluit de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op te volgen.

Saoedi-Arabië meldde maandag de eerste besmetting met het coronavirus. Het ging om een Saoedische staatsburger die vanuit Iran via Bahrein naar Saoedi-Arabië is gereisd. Iran is hard getroffen door het coronavirus. Dat is bij 2.900 mensen in het land vastgesteld, 92 patiënten zijn door het virus overleden