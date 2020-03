Twee verdachten zijn aangehouden.

De politie van Errachidia heeft dinsdag nabij Tinghir een vrachtwagen onderschept met 1.482 kg hasj, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.





Ook is een grote hoeveelheid geld in beslag genomen. De arrestatie is onderdeel van een groot politieonderzoek naar drugshandel in de dorpsgroep Amisy nabij Tinghir.

