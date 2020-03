Amazon wijzigt discriminerend beleid: Geen verzendkosten meer voor Palestina

Webwinkel Amazon rekent voortaan geen verzendkosten voor leveringen aan de Palestijnse gebieden

Dat meldt het Palestijnse ministerie van Economie woensdag. De beleidswijziging van de Amerikaanse tech-gigant komt nadat The New York Times meldde dat Amazon discrimineerde door verzendkosten te rekenen aan Palestijnse klanten, maar niet aan klanten in de illegale Israëlische nederzettingen.





Het Palestijnse ministerie zei eerder juridische stappen te ondernemen tegen het Amerikaanse bedrijf als gevolgd van het discriminerende beleid.





Internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als bezette gebieden en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw als illegaal.

