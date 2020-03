Iran laat 54.000 gevangenen vrij vanwege coronavirus

Volgens de autoriteiten is het risico op verspreiding in de gevangenissen te groot

Iran heeft tijdelijk meer dan 54.000 gevangenen vrijgelaten in een poging de verspreiding van het coronavirus in de overvolle gevangenissen tegen te gaan, meldt de BBC. De regeling geldt niet voor gedetineerden met meer dan vijf jaar celstraf.





Gevangenen moeten eerst negatief testen voor het virus voordat ze worden vrijgelaten. Ook moeten de gedetineerden een borgsom betalen. Mogelijk komt ook de Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe vrij, melden Iraanse overheidsfunctionarissen. De liefdadigheidswerker is in 2016 door Iran veroordeeld voor spionage. Het Verenigd Koninkrijk ontkent dat de vrouw schuldig is. Ze zit momenteel een celstraf van vijf jaar uit.





Volgens de echtgenoot van Zaghari-Ratcliffe is ze besmet geraakt met het coronavirus, maar weigeren de lokale autoriteiten haar te testen. Iran spreekt dit tegen.





Iran is hard getroffen door het coronavirus. Dat is bij 2.900 mensen in het land vastgesteld, 92 patiënten zijn door het virus overleden. Ook veel Iraanse parlementsleden zijn positief getest. Volgens BBC News gaat het om zeker 23 van de 290 leden.





