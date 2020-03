Anouar T. gearresteerd na afgeluisterd gesprek

Anouar T. , verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, is aangehouden na een afgeluisterd gesprek waarin hij voor zichzelf belastende uitspraken zou hebben gedaan.

In een gesprek met een onbekend gebleven persoon zegt hij: "Ik word gezocht voor de moord op Wiersum en ga daarom een tijdje uit de lucht. Mijn DNA is gevonden. ". T. (26) voert het gesprek op 15 november vorig jaar, een paar dagen na een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin aandacht wordt besteed aan de schokkende moordzaak. Het item in de uitzending concentreert zich op twee auto's die door de daders zijn gebruikt, onder meer voor voorverkenningen in de buurt van de woning van Wiersum in Amsterdam-Buitenveldert. De advocaat werd op 18 september bij zijn huis doodgeschoten.De politie heeft T. aangehouden, ook om te voorkomen dat hij naar het buitenland zou vluchten, zei het Openbaar Ministerie woensdag op een inleidende zitting in de zaak tegen T. Er zijn ook andere aanwijzingen die op zijn betrokkenheid bij de moord wijzen. Hij zou een "aansturende rol" hebben gespeeld, aldus het OM, onder meer door het leveren van gestolen auto's met valse kentekens. Er zijn twintig telefoons bij hem gevonden, waaronder cryptotoestellen. Kort na de moord vertrok hij voor een paar weken naar Marokko. Na zijn arrestatie heeft T. niet of nauwelijks willen verklaren.De advocaten van T. laten weten dat hij weliswaar bezig was met het helen van auto's, maar dat het daar wel bij ophoudt. "Hij wist niets over voorverkenningen met die auto's, laat staan dat ze gebruikt werden voor een liquidatie."Voor de moord op Wiersum zitten momenteel drie mannen vast. T. is een verre neef van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Volgens het OM is het moordonderzoek nog steeds in volle gang en worden meer arrestaties niet uitgesloten.Het onderzoek richt zich ook op de opdrachtgevers. Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Aangenomen wordt dat Taghi en de zijnen met de moord op de advocaat wraak hebben willen nemen op 'verrader' B. Eerder werd ook diens (niet-criminele) broer doodgeschoten. Van een officiële verdenking tegen Taghi als opdrachtgever is nog geen sprake.