Coronavirus bij ziekenhuismedewerkers Den Bosch en Eindhoven

Bij een arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het nieuwe coronavirus aangetroffen.

Het ziekenhuis meldt dat de arts-assistent contact heeft gehad met de patiënt met het coronavirus die afgelopen vrijdag in het ziekenhuis was opgenomen. Bij die man uit Kerkwijk was dinsdag het virus vastgesteld. De arts-assistent is meteen naar huis gegaan en is door de GGD in thuisisolatie geplaatst. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd en worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten, meldt het ziekenhuis. Het gaat in totaal om acht patiënten van de afdeling oncologie.Een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft eveneens positief getest op het coronavirus. De medewerker, die in thuisisolatie zit, heeft het virus vermoedelijk opgelopen bij het verplegen van de patiënt bij wie afgelopen maandag het virus was vastgesteld. Ook bij de partner van die patiënt is het virus geconstateerd. Alle patiënten van de afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt, worden uit voorzorg getest.