Slachtoffer tramaanslag Utrecht wil andere rechters

Een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht vorig jaar wil dat andere rechters de strafzaak tegen vermeend schutter Gökmen T. behandelen.

Via zijn juridisch adviseur Karim Aachboun wraakte hij donderdagmorgen de rechtbank. Die onderbrak de zaak onmiddellijk voor onbepaalde tijd. Volgens het slachtoffer merkt het Openbaar Ministerie hem ten onrechte niet aan als slachtoffer van poging tot moord, maar als slachtoffer van bedreiging. Om die reden stapte de man al naar het gerechtshof in Arnhem voor een klachtenprocedure en vroeg hij de rechtbank het proces aan te houden. Dat verzoek legde de rechtbank maandag naast zich neer. Daarop wraakte de man donderdag de rechtbank.Een speciale wrakingskamer van de rechtbank moet zich nu over het verzoek buigen. Die komt naar verwachting tussen 10.30 en 11.00 uur bijeen, zo heeft de rechtbank gemeld.