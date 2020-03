Slachtofferadvocaten woedend over wraking rechters tramaanslag

Advocaten van slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht in maart vorig jaar zijn woest over de wraking van de rechters door een jurist donderdagmorgen.

Nihil

© ANP 2020

Juridisch adviseur Karim Aachboun werd voor zijn eigen veiligheid door de parketpolitie weggevoerd. Nadat hij donderdagmorgen zijn verzoek indiende, werd hij belaagd door boze slachtofferadvocaten. Drie agenten van de parketpolitie begeleidden de adviseur vanuit de rechtszaal meteen naar een aparte ruimte. "Wat een achterlijke en kansloze actie", reageert slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. "Zo'n aanhoudingsverzoek had je al veel eerder moeten doen." Diekstra staat onder meer de vader bij die bij de aanslag zijn dochter verloor.Advocaat Edwin Bosch staat een van de slachtoffers bij die bij de aanslag zwaargewond raakte. Hij wist Aachboun nog op de gang aan te spreken voor hij werd afgevoerd. "Ik vroeg hem om overleg, maar hij weigerde in gesprek te gaan. Dit is een stuitend en kansloos verzoek, dat de slachtoffers dupeert."Ook volgens Bosch is de kans op toewijzing van het wrakingsverzoek nihil, omdat het verzoek van Aachboun maandag op de eerste procesdag al aan bod kwam. De juridisch adviseur was er toen niet. "Een collega heeft hem afgelopen dagen benaderd, maar hij gaf geen gehoor. Dit is aan slachtoffers niet uit te leggen."Volgens Aachboun probeerde verdachte Gökmen T. in de tram ook zijn cliënt te doden, maar weigerde het wapen. Bij de aanslag heeft zijn cliënt naar eigen zeggen met gevaar voor eigen leven drie personen het leven gered, onder wie de bestuurder van de auto waarmee T. er na de aanslag vandoor ging.Een tweede persoon die hij redde, zou de cliënte van raadsman Edwin Bosch zijn. "Zij herkent zich daar niet in, want zo is het niet gegaan. Hij heeft haar niet gered", zegt Bosch.