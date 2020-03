Flinke toename coronagevallen in België en Duitsland

Het aantal coronabesmettingen in België en Duitsland heeft donderdag weer een sprong gemaakt.

Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldt dat zeker 349 mensen het virus hebben opgelopen. Ongeveer de helft van de gevallen (175) is vastgesteld in het aan Nederlandse grenzende Noordrijn-Westfalen.





Het aantal besmettingen in Duitsland nam met meer dan 100 toe ten opzichte van een dag eerder. Het instituut zegt dat woensdag 240 besmettingen waren vastgesteld in ochtend. Dat liep in de middag op naar 262. Het virus heeft de kop opgestoken in bijna alle deelstaten.





Het aantal coronabesmettingen in België is ruim verdubbeld en toegenomen met 27. Dat meldt het federale ministerie van Volksgezondheid. Het totaal komt daarmee op vijftig, maar de eerste patiënt is inmiddels wel genezen. Volgens het ministerie zijn de meeste nieuwe patiënten net terug van vakantie in Italië. Ze zouden "milde symptomen" hebben.





De getroffen zieken zijn geïsoleerd en worden thuis of in het ziekenhuis behandeld. België verwacht dat het aantal nieuwe besmettingen verder zal stijgen.

© ANP 2020