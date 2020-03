Internationaal Strafhof mag toch Afghanistan onderzoeken

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag gaat toch onderzoek doen naar oorlogsmisdaden in Afghanistan die daar zouden zijn gepleegd door Amerikaanse of Afghaanse troepen of de Taliban.

De aanklager van het hof was van plan onderzoek te doen, maar kreeg daar vorig jaar geen toestemming voor van de magistraten. Die vreesden dat het onderzoeksproject door tegenwerking van de partijen in Afghanistan, vooral de VS, geen enkele kans op succes had. Maar donderdag hebben de rechters van het ICC er toch mee ingestemd, nadat de aanklager beroep had aangetekend tegen de afwijzing van het onderzoek.Het ICC is in beginsel een hof dat de ernstigste misdaden onderzoekt en berecht in de landen die bij het ICC zijn aangesloten en die het zelf niet doen. Afghanistan en de VS zijn niet aangesloten. Washington heeft zich fel tegen het ICC gekeerd. Er is zelfs een speciale wet aangenomen om Amerikanen "te beschermen tegen rechtsvervolging door een internationaal strafhof waarvan de VS geen deel uitmaken".De wet geeft de president verregaande bevoegdheden gegeven om Amerikaans overheidspersoneel uit handen van onder meer het ICC houden of te bevrijden. De wet wordt daarom ook schertsend aangeduid als "de wet voor de invasie van Den Haag", de stad waar het ICC is gevestigd.