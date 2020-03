Coronatekorten in Australië, man getaserd na ruzie om wc-papier

In Australië zijn vanwege angst voor het coronavirus grote tekorten aan wc-papier ontstaan en de spanningen daarover kunnen hoog oplopen.

Bij een ruzie over toiletpapier in een supermarkt gebruikte de politie een stroomstootwapen om een man te arresteren. De 50-jarige verdachte zou een klant en een werknemer van de winkel in Tamworth, in de staat New South Wales, hebben geslagen uit frustratie over de lege schappen. Hij verzette zich tijdens de arrestatie, waarna de politie hem met een taser uitschakelde.Veel winkels hebben inmiddels een kooplimiet ingesteld op wc-papier en desinfecterende gels. Een regionale krant stak op ludieke wijze haar lezers een hart onder de riem: de krant bevatte enkele blanco pagina's, die lezers in gevallen van nood konden gebruiken.