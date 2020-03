2e coronabesmetting in Marokko: Patiënt in kritieke toestand (video)

Het gaat om een ​​vrouw die een week geleden terugkeerde uit het noorden van Italië









De vrouw ligt voor behandeling in het Moulay Youssef-ziekenhuis in Casablanca en verkeert in kritieke toestand. Ze leed aan een chronische ziekte waardoor haar immuunsysteem is verzwakt. De autoriteiten zijn begonnen met het contactonderzoek.





Het is de tweede coronabesmetting in Marokko. Maandagavond meldde het Ministerie van Volksgezondheid dat een 39-jarige man positief werd getest op het COVID-19 virus, ook hij was enkele dagen voor de diagnose in Noord-Italië geweest.









Volgens zorgminister Ait Taleb heeft de man contact gehad met minstens 104 mensen . Naast de familieleden van de man zijn ook alle inzittenden van de vlucht van Bergamo naar Casablanca afgezonderd en worden ze onderworpen aan medische onderzoeken. Naast cabinepersoneel gaat het om 96 passagiers.

De 89-jarige vrouw landde 25 februari op de Mohammed V-luchthaven in Casablanca vanuit het Italiaanse Bologna. De vrouw belde met het speciale corona-telefoonnummer van de overheid nadat ze kampte met ademhalingsproblemen.