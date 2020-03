Palestijnen weren toeristen om coronavirus

De Palestijnse autoriteiten nemen vanwege het coronavirus maatregelen om toeristen buiten de deur te houden.

© ANP 2020

Hotels op de Westelijke Jordaanoever mogen gedurende twee weken geen buitenlandse vakantiegangers meer toelaten. De Geboortekerk in Bethlehem, die gebouwd zou zijn op de geboorteplaats van Jezus Christus, moet naar verwachting tot 20 maart de deuren sluiten. Veel toeristen die het gebouw donderdag bezochten droegen al beschermende mondmaskers.De autoriteiten in Bethlehem onderzoeken nog of vier medewerkers van een hotel het virus hebben. Griekse toeristen die daar eind februari verbleven, bleken later besmet te zijn."We hebben besloten toeristen gedurende veertien dagen te weren en te voorkomen dat hotels in de steden nog buitenlanders ontvangen", zegt minister van Toerisme Rula Maayah van de Palestijnse Autoriteit. De maatregel moet vrijdag ingaan.