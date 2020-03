China waarschuwt burgers: grenswacht Noord-Korea schiet om corona

China heeft haar burgers gewaarschuwd niet naar de Noord-Koreaanse grens te gaan, omdat dat land die gesloten heeft om het coronavirus buiten te houden.

Wie toch probeert over te steken, wordt waarschijnlijk neergeschoten door Noord-Koreaanse grenswachters, zo waarschuwen de Chinese autoriteiten. Inwoners van de stad Ji'an zeggen niet meer te mogen vissen in de rivier tussen beide landen. Ook zouden ze niet meer mogen roepen naar de andere kant. Noord-Korea heeft China gevraagd extra goed de grens te bewaken, om zo te voorkomen dat er mensen worden doodgeschoten.Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er door de Noord-Koreaanse regering zwaar ingezet op controle. Smokkel langs de grens wordt hard aangepakt en treinverkeer met China is aan banden gelegd. In het grensgebied is normaal gesproken veelvuldig contact en handel tussen Chinese en Noord-Koreaanse bewoners.Er zijn nog geen gevallen van het coronavirus in Noord-Korea bekend. China, waar het virus voor het eerst uitbrak, is met meer dan 80.000 zieken en bijna drieduizend sterfgevallen het zwaarst getroffen land.