Iran sluit scholen en universiteiten door coronavirus

Basisscholen en middelbare scholen, evenals universiteiten zijn tot 20 maart gesloten in het gehele land, dat meldde de Iraanse minister van Volksgezondheid Saeed Namaki tijdens een persconferentie. Namaki vroeg burgers thuis te blijven en benadrukte dat reizen gevaarlijk kan zijn omdat het virus zich snel over het land verspreidt.

Iran is hard getroffen door het coronavirus. Het dodental is opgelopen naar 107 nadat in de afgelopen 24 uur nog eens 15 mensen overleden aan het virus. Het aantal besmette gevallen is opgelopen naar 3.510. De regering besloot woensdag om 54.000 gevangenen tijdelijk vrij te laten in een poging de verspreiding van het coronavirus in de overvolle gevangenissen tegen te gaan.