Coronavirus duikt op in Slovenië, patiënt besmet in Marokko

Het coronavirus is ook in Slovenië vastgesteld. Het ministerie van Gezondheidszorg in Ljubljana meldde woensdag een eerste besmetting in het land.

Het gaat om een persoon die vanuit Marokko via buurland Italië naar Slovenië is gereisd. De patiënt ligt in een ziekenhuis in de Sloveense hoofdstad.

"Het lijkt erop dat dit een geïmporteerd geval is, het lijkt erop dat de persoon besmet was in Marokko", aldus Maja Socan van het National Institute of Public Health tijdens een persconferentie.

Het land heeft tot nu toe 352 mensen op het virus getest.