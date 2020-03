Veel nieuwe coronabesmettingen in Griekenland

Het aantal coronabesmettingen in Griekenland is fors toegenomen.

De autoriteiten hadden al melding gemaakt van 10 gevallen, maar nu blijken ook 21 mensen die onlangs samen in Israël waren besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Het gaat om mensen die meerdere dagen per bus reisden. Ze keerden eind februari terug naar Griekenland. De meeste nieuwe patiënten maken het goed en zitten thuis in quarantaine, zegt de nationale gezondheidsdienst. Twee andere leden van de groep bleken eerder al besmet te zijn.Het virus heeft wereldwijd meer dan tachtig landen bereikt. Zeker 96.000 mensen raakten besmet en 3300 patiënten zijn overleden. De zwaarst getroffen landen zijn China (zo'n 80.000 gevallen), Zuid-Korea (6000) en Iran (3500). In Europa grijpt het virus vooral in Italië om zich heen. Daar zijn ruim 3000 besmettingen en 107 sterfgevallen gemeld.