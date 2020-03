OM eist levenslange gevangenisstraf voor tramaanslag Utrecht

Het OM wil dat Gökmen T. wegens viervoudige moord en meerdere pogingen tot moord levenslang achter de tralies verdwijnt.

Bij de aanslag die hij volgens het OM op 18 maart 2019 pleegde in en rond een tram in Utrecht werden vier personen van dichtbij doodgeschoten. Volgens het OM was sprake van een terreurdaad. De 38-jarige Utrechter heeft eerder al bekend op 18 maart vorig jaar in en bij een tram op het 24 Oktoberplein in zijn woonplaats van dichtbij het vuur te hebben geopend op medepassagiers en omstanders. Naast de vier dodelijke slachtoffers vielen meerdere gewonden.Voor de rechtbank in Utrecht noemden de aanklaagsters T. donderdag "een uiterst gevaarlijk persoon" en het gevaar voor herhaling "aanzienlijk". Dat maakt "een optimale beveiliging van de samenleving noodzakelijk", zeiden zij.