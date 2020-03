Frankrijk meldt drie nieuwe doden door coronavirus

In Frankrijk zijn opnieuw drie patiënten overleden die besmet waren met het nieuwe coronavirus.

Het dodental door de uitbraak van het virus is daarmee opgelopen naar zeven, zeggen de autoriteiten. Die hebben ook melding gemaakt van 92 nieuwe besmettingen. In Frankrijk is inmiddels bij 423 mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het virus. Volgens het hoofd van Franse gezondheidsagentschap zijn 23 mensen er slecht aan toe.De overheid is met een pakket aan maatregelen gekomen het virus te bestrijden. Zo moesten 120 scholen de deuren sluiten om verdere verspreiding te voorkomen. Ook wordt beslag gelegd op alle voorraden mondkapjes in het land. De Franse president Emmanuel Macron zei in een video op de website van het Elysée dat het onvermijdelijk lijkt dat de corona-uitbraak uitgroeit tot een epidemie.