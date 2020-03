Zaak tegen Taghi begonnen zonder Taghi

De inleidende zitting tegen de eind vorig jaar gearresteerde Ridouan Taghi is vrijdagochtend kort na 10. 00 uur begonnnen, in afwezigheid van de hoofdrolspeler.

© ANP 2020

Taghi, die nadrukkelijk met zijn achternaam genoemd wil worden, had eerder al via zijn advocaat laten weten dat hij niet aanwezig zou zijn in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Taghi (42) is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. De zittingen van de medeverdachten waren vorige week al. Taghi is het niet eens met die splitsing, daarom besloot hij zijn stoel in de zwaarbeveiligde rechtszaal leeg te laten. Het officiële 'wegblijfformulier' (een zogeheten afstandsverklaring) heeft hij niet willen ondertekenen.Ridouan Taghi wordt ervan verdacht dat hij een uiterst gewelddadige bende heeft geleid, die de ene na de andere liquidatie heeft gepleegd en er ettelijke plannen voor heeft gesmeed. Op de aanklacht staan vijf moorden, naast een reeks moordplannen en -pogingen. Niet uitgesloten is dat deze lijst nog zal worden uitgebreid, diverse onderzoeken zijn nog in volle gang.Taghi wist jarenlang uit handen van de politie te blijven, maar afgelopen december werd hij in Dubai opgepakt. Vorige maand arresteerde de Colombiaanse politie Taghi's vermeende rechterhand Saïd R. in de stad Medellín.