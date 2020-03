OM: Taghi heeft nog niets willen zeggen

Ridouan Taghi heeft sinds zijn arrestatie afgelopen december niets willen verklaren. Dat bleek vrijdag tijdens de inleidende zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Hij is inmiddels twee keer door de politie verhoord, liet het Openbaar Ministerie weten, maar daar hield hij de kaken op elkaar over de zaken waar hij van verdacht wordt. Volgens zijn advocaat Inez Weski wil hij in een later stadium bij de onderzoeksrechter wel verklaren.De 42-jarige Taghi wordt verdacht van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Jarenlang wist hij uit handen van de politie te blijven, maar eind vorig jaar werd hij op zijn schuilplaats in Dubai opgepakt.