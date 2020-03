Slachtoffer luchtaanval Irak eist $2,3 miljoen van Nederland

Een burgerslachtoffer van een Nederlands bombardement in Irak heeft de Staat aansprakelijk gesteld.

Onrechtmatig

De 61-jarige Irakees Basim Razzo eist 2,3 miljoen dollar (omgerekend ruim 2 miljoen euro) van Nederland vanwege het overlijden van vier familieleden, de vernietiging van zijn huis en de ernstige verwondingen die hij zelf opliep. Dat bevestigt zijn advocaat Liesbeth Zegveld na berichtgeving in NRC. Het gaat om een luchtaanval in september 2015 op een villawijk in Mosul. Razzo wil smartengeld voor het doden van zijn vrouw, dochter, broer en neef, blijkt uit de brief die Zegveld aan Defensieminister Ank Bijleveld heeft gestuurd. De materiële schade die hij wil verhalen, bestaan naast de kosten van het huis en de auto uit medische kosten voor zijn operaties en behandeling en inkomsten die hij misloopt vanwege zijn letsel.Bijleveld erkende in november dat Nederlandse piloten de luchtaanval hebben uitgevoerd. Het ging om een aanval op het vermeende hoofdkwartier van Daesh in Mosul. "Achteraf stelde het coalitiehoofdkwartier Nederland ervan op de hoogte dat dit een woonhuis met burgers betrof", zegt Bijleveld daarover. Dat zou om het woonhuis van Razzo gaan. De inlichtingen waar de coalitie zich baseerde, bleken later onjuist."Het bombardement is onrechtmatig aangezien cliënt, zijn familie en zijn woning geen legitiem militair doelwit waren", schrijft Zegveld aan Bijleveld. "Zeker gezien de zeer beperkte en tegenstrijdige inlichtingen had Nederland dienen af te zien van de luchtaanval."Een paar maanden voor deze aanval op Mosul kwamen bij een Nederlandse luchtaanval op Hawija nabij Kirkuk tientallen mensen om het leven. De aanval was gericht tegen een autobommenfabriek van Daesh. Er lag veel meer explosief materiaal dan vooraf voorzien waardoor de impact van de aanval veel groter was dan verwacht. Bij Zegveld hebben zich tientallen Irakezen gemeld die een schadevergoeding willen van de Nederlandse staat voor dit bombardement.