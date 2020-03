Marokko verbiedt bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen

Marokko registreerde maandag zijn eerste besmettingsgeval van het coronavirus . De patiënt was een Marokkaanse man die in februari vanuit zijn woonplaats in Italië naar Marokko was gereisd. Woensdag werd melding gemaakt van de tweede coronabesmetting, een 89-jarige Marokkaanse vrouw die eveneens uit Noord-Italië was gereisd ligt in kritieke toestand in het Moulay Youssef-ziekenhuis in Casablanca.