Aantal coronabesmettingen in Nederland naar 128

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is sinds donderdag met 46 nieuwe patiënten gestegen tot 128 gevallen.

© ANP 2020

De man die vrijdag overleed , is meegeteld, meldt het RIVM. Van de nieuwe patiënten liggen er vijf in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.101 patiënten zijn volgens het RIVM of in het buitenland besmet geraakt of hadden contact andere besmette mensen. Bij de andere gevallen is dat nog niet vastgesteld.