Klanten Royal Air Maroc mogen vlucht kosteloos uitstellen

Klanten die tickets hebben gekocht voor vluchten vóór 31 maart 2020 kunnen hun reis kosteloos uitstellen tot 31 mei 2020

Dat meldt de luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) in een persbericht. De maatregel gold al voor vluchten tussen Marokko en China en Italë maar is nu uitgebreid naar alle vluchten van het bedrijf.





Het kosteloos uitstellen van de vlucht is mogelijk tot 72 uur vóór vertrek. Het is ook mogelijk de reis te annuleren in ruil voor een tegoed. Deze is maximaal zes maanden geldig en uitsluitend te gebruiken op vluchten van het bedrijf.

